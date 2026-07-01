Matteo Borgese, direttore per le attività di base per l’Accademia Inter, è stato raggiunto dal sito UniversoSportivo per parlare di Marco Palestra, il nuovo giocatore del Chelsea approdato in Premier League dopo un lungo e vano corteggiamento dell'Inter. Raccontando in primo luogo i suoi ricordi del ragazzo di Buccinasco: "Marco giocava ad Assago, l’avevo visto in una partita qualche anno prima, poi nel 2014 insieme decidiamo di fare una nuova avventura, io divento l’istruttore U11 in Accademia Inter e lui, grazie ad un rapporto nato qualche anno prima, decide di intraprendere questa nuovo capitolo insieme a me".

Aveva una squadra preferita e/o un giocatore preferito?

“Si, chiaramente, come tutti i bambini che sognano di diventare il futuro “campione”, come in ogni famiglia la passione per una o l’altra squadra nasce in casa, dal papà dai nonni o dagli zii. Ma il nome non lo dirò".

Dopo poco si è trasferito all’Atalanta, possiamo chiederti come è successo?

“Come spesso accade, essendo Accademia un CDF inter, molti osservatori gravitano sui nostri campi o seguono le nostre squadre nelle trasferte. Sono stati convincenti credo, c’era anche l’Inter che lo monitorava in quel periodo e per una famiglia con un bimbo di 11 anni non è mai facile capire se sia la cosa giusta ed il momento giusto. Marco ha alle spalle una famiglia seria, abbiamo scambiato quattro chiacchiere anche grazie al rapporto che ci legava e poi hanno deciso".

Come lo vedi in Premier League? E con Xabi Alonso?

“Un campionato che dall’esterno sembra molto fisico con squadre super competitive ad ogni livello, sarà una bella sfida.”

Molti lo hanno criticato, convinti che rimanere in Serie A sarebbe stata la scelta migliore per il suo futuro, in particolare trasferendosi all’Inter. Hai una tua opinione in merito?

“Tipico degli italiani, criticare, giudicare e dare sentenze senza nemmeno sapere o conoscere la reale situazione, basta leggere un giornale e pensare di sapere tutto. La verità è che la maggior parte di noi non ha mai giocato a questo livello e le dinamiche cambiano in poche ore senza nemmeno sapere come sia successo. Non possiamo sapere cosa sia giusto o no, cosa sia meglio o peggio… Se avesse scelto di andare all’Inter ad 11 anni, oggi staremmo parlando di Marco Palestra? La vita è fatta di scelte ed il tempo poi dirà se era giusto o no! Marco ha alle spalle una famiglia importante però, che è la cosa migliore che possa avere.”