La possibilità di arrivare a Curtis Jones è ancora sul tavolo. Un affare non semplice, come si legge sul Corriere dello Sport e come d'altronde ha spiegato anche Piero Ausilio, ds dell'Inter, nel giorno d'apertura del calciomercato estivo.

"Negli ultimi giorni a tentare il blitz per il calciatore è stato il Nottingham Forest, ma quella che rischiava di essere un’ulteriore insidia si è trasformata in un possibile aiuto per i campioni d’Italia: l'interesse del club inglese ha costretto il ragazzo a ribadire il suo gradimento nei confronti dei colori nerazzurri. Messaggio recapitato quindi ai vertici del Liverpool, che a un anno dalla scadenza del contratto continuano a valutarlo 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro. Chissà se il passare dei giorni porterà i Reds ad ammorbidire la loro posizione".

Da parte sua l'Inter potrebbe avvicinarsi ulteriormente, forte del gradimento ricevuto dal ragazzo, particolarmente apprezzato da Cristian Chivu. Andrà però sbloccato anche il mercato in uscita, particolarmente per quel che riguarda la questione Frattesi.