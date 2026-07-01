Mentre il suo in futuro è oggetto di discussione nell'ambito del mercato, Anan Khalaili comincia a lavorare, e a segnare, con il suo attuale club, l'Union Saint-Gilloise. L'esterno israeliano è entrato nel tabellino dei marcatori nell'amichevole che i gialloblu hanno disputato contro il Diegem Sport, formazione di seconda divisione, finita col punteggio di 7-0. Il primo vero test per l'URSG sarà il 31 luglio: la Supercoppa contro i campioni nazionali del Club Brugge allo stadio Jan Breydel. Una settimana dopo, l'8 agosto, gli Unionisti inaugurano la loro stagione sul campo del Westerlo.