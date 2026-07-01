È giornata di saluti. Saluti che coinvolgono anche Marco Palestra, che prima di mettere nero su bianco il suo passaggio al Chelsea, capace di soffiare il ragazzo all'Inter con un'offerta da 60 milioni di euro, saluta l'Atalanta, club dove è cresciuto calcisticamente, in un messaggio pubblicato su Instagram: "Sono arrivato a Bergamo da bambino. L'Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie"