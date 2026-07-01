Arriva puntuale, come di consueto, il punto sul mercato dell'Inter durante il TG delle 13 di Sportmediaset. Inevitabile che in primo piano ci sia Alessandro Bastoni, al centro di polemiche extra-calcistiche. Ogni giorno dalla Spagna emergono voci sull'interesse del Real Madrid nei confronti del classe '99, ma in Viale della Liberazione non è giunta alcuna offerta concreta per lui e non arrivano conferme su questa presunta trattativa. Ad ogni modo, l'Inter non ha intenzione di privarsene a prescindere dall'indagine sul suo conto (sarebbe complicato acquistare un ulteriore centrale considerando che già ne mancano due) e il calciatore non ha mai manifestato il desiderio di lasciare Milano.

Le altre trattative

Sul fronte fascia destra, l'Inter accelera su Adan Khalaili: offerta intorno ai 20 milioni di euro, migliore rispetto a quella del Napoli (che in questa fase non può rilanciare). L'Union Saint-Gillouse però ne vuole 25. Discorso in evoluzione. In difesa il nome sempre caldo è quello di Trevoh Chalobah, che ha superato Oumar Solet sul quale permangono perplessità in merito alla salute del ginocchio operato qualche anno fa. Infine, per il centrocampo è arrivato un segnale importante da parte di Curtis Jones: l'inglese ha rifiutato la corte del Nottingham Forest, vuole la maglia nerazzurra e attende che Inter e Liverpool trovino un accordo, anche se permane la distanza significativa tra i club.