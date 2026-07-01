Nella ricerca di un difensore di livello (in realtà poi ne servirà un altro), tra i nomi accostati all'Inter per età e prospettiva c'era anche quello di Luka Vuskovic, 19 anni, nazionale croato, reduce dal prestito all'Amburgo ma di proprietà del Tottenham. Ebbene, un'idea che inevitabilmente è già tramontata, se anche fosse stata presa seriamente.

Come fa sapere Fabrizio Romano, il giovanissimo centrale si trasferirà al Brighton per 46 milioni di sterline più altri 4 di bonus e il 20% di una futura rivendita. Operazione da circa 60 milioni di euro messa a segno nel contesto della Premier League, dove certi investimenti sono alla portata di tutte le società. E tornano alla mente le parole di Piero Ausilio, che ha ammesso come a certi giocatori neanche prova ad avvinarsi visti i costi. Questo trasferimento, in via di definizione, conferma lo strapotere finanziario della Premier League.