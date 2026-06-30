Ufficializzata la firma sul contratto che lo legherà al club di Atene, Stefan de Vrij ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Panathinaikos, poche ore dopo aver completato il suo trasferimento al Trifoglio. L'esperto difensore olandese ha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere la maglia biancoverde: "L'approccio e il progetto della squadra sono stati decisivi per il mio arrivo al Panathinaikos", ha dichiarato il portiere olandese con il suo solito stile.

De Vri è già stato integrato nel ritiro del Panathinaikos ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, e ha iniziato a lavorare sotto la supervisione di Jacob Nystrup, con l'obiettivo di adattarsi il più rapidamente possibile al nuovo ambiente e diventare il pilastro principale della difesa ateniese.