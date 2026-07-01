Dove andrà Anan Khalaili? In questo momento non c'è ancora una risposta, sicuramente sia Napoli sia Inter hanno mostrato interesse per l'esterno dell'Union Saint-Gilloise ma per il momento non è ancora stata formulata un'offerta che possa spingere i belgi a firmare la sua cessione. Per capire la situazione e conoscere meglio il laterale israeliano, TMW ha interpellato Ori Cooper, volto di Israel TV, esperto di calcio internazionale e soprattutto di Serie A: Pensate che inizia come attaccante ed esterno destro. Si è fatto un nome in quella posizione ai Mondiali Under 20 nel 2023, segnando anche contro il Brasile. Però in Belgio, all'USG, ha giocato da esterno destro nel 3-5-2 e da lì ha iniziato e continuato a migliorare. Credo sia assolutamente la sua miglior posizione. Ha grandissimo atletismo, è veloce, ha un ottimo dribbling sulla fascia, è molto forte fisicamente e nel carattere fuori dal campo. Non solo: è ambidestro e calcia con entrambi i piedi senza problemi. Anzi, vi dirò: nell'ultima stagione in Israele ha segnato anche di più con il sinistro".

Insomma, Khalaili ha tutto per fare già il salto in una squadra importante: "Senza dubbio, penso sia pronto per una grande, un percorso iniziato da quando il Newcastle ha provato a prenderlo nei mesi scorsi. Si tratta di un esterno destro alla Dumfries, veloce, bravo in entrambe le fasi e anche in quella d'attacco, quindi... Lui e suo padre avranno saputo sicuramente calcolare al meglio i prossimi step di carriera. Credo che andrà senza dubbio in un club che gli possa permettere di giocare da fludificante con dietro una retroguardia a tre. L'Inter sarebbe una grande opzione, non so quali siano ora i piani del Napoli...".