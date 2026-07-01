Si avvicina per Capo Verde l'appuntamento con la storia: alla mezzanotte tra venerdì e sabato, infatti, la formazione del piccolo arcipelago sfiderà l'Argentina campione del mondo nel sedicesimo di finale dei Mondiali in programma a Miami. Sidny Lopes Cabral, l'esterno del Benfica, racconta ai microfoni di AS lo stato di eccitazione che pervade tutto l'ambiente degli Squali Blu e arriva addirittura a lanciare la sfida all'Albiceleste: "Sarà una partita difficile per noi, sarà intensa e ci prepareremo bene per questo incontro. Siamo molto fiduciosi e siamo sicuri che giocheremo una grande partita contro l'Argentina e passeremo al turno successivo".

Qual è il segreto della vostra squadra? Perché sono senza dubbio la storia della Coppa del Mondo.

"No, non c'è nessun segreto; siamo semplicemente una famiglia e facciamo tutto insieme. Abbiamo un legame speciale e un'ottima intesa".

Cercherà di ottenere la maglia di Messi contro l'Argentina?

"No, no... scambierò la mia maglia con Otamendi. Sarà il mio compagno di squadra fino a questa stagione".

Cosa vi dite nello spogliatoio riguardo alla partita?

"Per i giocatori è un grande onore giocare contro Messi; è il migliore di tutti i tempi. Siamo concentrati su noi stessi, sul nostro gioco e su come affronteremo la partita; è lì che è rivolta la nostra attenzione in questo momento".

Come stanno le persone a Capo Verde?

"Sono tutti felici, molto felici, e ci sostengono tantissimo. Ci sostengono davvero".

Ci sono altri giocatori argentini che ti piacciono?

"Julián Álvarez è un attaccante pericoloso. Ma credo che ci siano molti fattori in gioco. Ciononostante, mi piacciono Messi, Otamendi, Lautaro Martínez ed Enzo Fernández. Onestamente, hanno giocatori magnifici. Possiedono tutti grandi qualità".