Erling Braut Haaland lo ha fatto ancora, e questa volta lo ha fatto pesantissimo. La quinta rete in questo Mondiale della macchina da reti norvegese vale alla formazione di Stile Solbakken la qualificazione agli ottavi di finale dopo 28 anni di assenza, spegnendo i sogni della Costa d'Avorio. A Dallas, va in scena una partita per larghi tratti contratta, con gli scandinavi che passano in vantaggio al 39esimo minuto con una bella conclusione di Antonio Nusa che lascia spiazzato il portiere ivoriano Yahia Fofana.

Nella ripresa, gli Elefanti riescono a trovare il pareggio grazie alla splendida azione finalizzata da Amad Diallo che dopo un passaggio di Nicolas Pepe si incunea in area norvegese, ubriaca due difensori e fulmina Orjan Nyland con una bordata improvvisa. A cinuqe minuti dal novantesimo, però, arriva la zampata dell'asso del Manchester City che su passaggio di Patrick Berg, dopo una splendida giocata di Oscar Bobb, trova l'appoggio comodo in porta che vale 2-1 e ingresso tra le prime 16 del Mondiale per i norvegesi. Si chiude quindi anche il Mondiale di Yoan Bonny, schierato titolare e rimasto in campo per un'ora.