Ci sono altri giocatori sul taccuino dell'Inter per rafforzare la fascia destra, ma a questo punto Anan Khalaili è il profilo in pole. Il Napoli si starebbe defilando, secondo Tuttosport, dopo aver offerto 15 milioni di euro. L'Union Saint-Gilloise è arrivato a chiederne 30 (deve dare al Maccabi Haifa il 15% sulla rivendita), ma presto potrebbe arrivare un'accelerata decisiva.

Discorso diverso per la difesa. "Servirà presumibilmente pazienza per Trevoh Chalobah, al momento l’indiziato principale per il futuro reparto difensivo nerazzurro. Valutato dal Chelsea 40 milioni - il Como per l’inglese ha già offerto 25 milioni, più 2 di bonus, ottenendo un netto rifiuto dei Blues -, è un pupillo di Ausilio", si legge su Tuttosport.