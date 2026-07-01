Gli scommettitori italiani continuano a non avere dubbi: sarà Kylian Mbappé il capocannoniere dei Mondiali. La stella della nazionale francese raccoglie le preferenze di circa un utente su cinque di Snai (21,4%), staccando in modo netto i diretti inseguitori nonostante non sia lui, al momento, in vetta alla classifica dei marcatori. Se gli scommettitori incoronano Mbappé, gli esperti continuano a mantenere in pole Leo Messi. La Pulce è la prima scelta su Sisal a 1,85, una quota letteralmente crollata rispetto al 15,00 della vigilia. Eppure, il fuoriclasse argentino non scalda i cuori degli italiani, fermandosi ad appena il 7,14% delle preferenze totali, comunque in salita rispetto al 2% di 20 giorni fa.

Subito dietro Mbappé, sul podio dei preferiti, si accomodano Harry Kane con il 12,1% delle giocate ed Erling Haaland, stabile al 10%. Più staccati gli altri big: Cristiano Ronaldo è scelti dall’8% degli utenti, Vinicius Junior raccoglie il 5,71%, mentre il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, si ferma al 5,00%.