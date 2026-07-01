Alessandro Bastoni sembra essere incline a non presentarsi alla richiesta di comparizione della Procura di Milano presentata ieri sera nell'ambito dell'indagine sulle escort. Il calciatore dell’Inter è stato convocato nella mattinata di venerdì, ma la scelta, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra essere quella di non presentarsi. Domani, però, sarà comunicata la decisione finale. "È una convocazione al buio", aveva spiegato ieri il suo legale Salvatore Scuto.