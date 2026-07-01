Il Wanda Group, uno dei conglomerati immobiliari più grandi del mondo, è stato condannato a versare 1,75 miliardi di yuan (pari a 226,5 milioni di euro al cambio corrente) a Suning, ponendo così fine a una disputa durata anni legata al fallito collocamento in Borsa della divisione di gestione immobiliare del gruppo di Dalian. La sentenza è stata emessa dal tribunale Nanchino. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg. La sentenza di Nanchino ha ordinato al conglomerato cinese di rimborsare la "somma rimanente" dell'investimento iniziale di Suning del 2018, prima della mancata quotazione in borsa della divisione di gestione immobiliare commerciale di Wanda, respingendo al contempo le altre rivendicazioni del rivenditore, ha dichiarato Suning in un documento depositato lunedì presso le autorità di regolamentazione.

Riconosciuta la violazione di un accordo per il riacquisto delle azioni

I fatti: otto anni fa, Suning si è unita a un consorzio creato per investire 34 miliardi di yuan e acquisire una quota del 14% in Wanda Commercial Properties, prevedendo una quotazione in borsa per la società di gestione immobiliare. Dopo il fallimento della prevista IPO, nel 2024 Suning ha avviato un procedimento arbitrale con Wanda per recuperare il suo investimento di cinque miliardi di yuan. La controversia si è intensificata nel 2021, quando Wanda ha lanciato la piattaforma di gestione immobiliare Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co. per perseguire un'offerta pubblica iniziale (IPO) a Hong Kong con nuovi investitori. Suning ha affermato che Wanda aveva violato il loro accordo di riacquisto di azioni del 2018, i cui dettagli non erano stati resi pubblici, e ha richiesto la restituzione del proprio investimento. Wanda ha negato ogni responsabilità e, secondo un documento depositato da Suning nel 2025, la commissione arbitrale commerciale cinese si è pronunciata contro la richiesta di rimborso di Suning. La sentenza non è ancora entrata in vigore ed è soggetta ad appello, ha aggiunto il gruppo di Nanchino. I rappresentanti di Wanda non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.