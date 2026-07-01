Che forma di sostegno si aspetta dalla Lega Serie A? A questa domanda ha risposto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio Federale di quest'oggi: “Questa è una cosa che vogliono portare in Assemblea di Lega il 23 di luglio. Ha delle finalità di alto livello nella FIGC, bisognerà chiedere a loro cosa vorranno fare nello specifico. Se da qui al 23 luglio non si è chiusa la questione commissario tecnico allora diventa preoccupante”.

Novità per quanto riguarda il commissario tecnico?

"Vi posso ribadire quanto detto precedentemente, non ho parlato al telefono né ho contattato nessuna persona fino ad ora. Mi sono imposto che questo deve avvenire dopo che verrà individuata la casella del direttore tecnico, che potrebbe essere congiunta e abbinata con quella della Presidente del Club Italia. Ho fatto questo discorso perché penso che questa sia una grande responsabilità politica, c’è tanta voglia degli italiani di avere qualcuno con esperienza nella materia e che condivida con il Presidente della Federazione la scelta del commissario tecnico.