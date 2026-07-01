Emersé Fae, ct della Costa d'Avorio, mastica amaro per l'eliminazione dal Mondiale arrivata per mano della Norvegia, complice una gestione rivedibile dei minuti successivi al gol del pari di Amad Diallo: "È difficile accettare di perdere nei minuti finali. I ragazzi hanno dato tutto, hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Forse ci è mancata un po' di maturità, soprattutto dopo il gol del pareggio. Forse alla fine avremmo dovuto cercare di resistere e andare ai supplementari", le sue parole in conferenza stampa riportate da Le Figaro.

Fae riesce a trovare comunque aspetti positivi nell'esperienza degli Elefanti in un torneo così prestigioso: "Penso che siamo cresciuti molto grazie a questa competizione; è il primo Mondiale per questi giocatori. Rimpianto per aver messo troppo tardi Diallo? Sapevamo che ci avrebbe dato molto quando è entrato, ed è quello che ha fatto".