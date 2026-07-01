Dopo aver salutato ieri i vari Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, per l'Inter è arrivato il momento di rinforzare il reparto arretrato. Dovranno arrivare due giocatori, almeno uno di questi entro l'inizio del ritiro estivo, in modo da non creare problematiche di ordine "numerico" a Cristian Chivu.

Secondo il Corriere dello Sport, a tal proposito, "i nerazzurri non hanno abbandonato l’idea Gianluca Mancini: in viale della Liberazione continuano a seguire con interesse gli sviluppi della trattativa di rinnovo tra il calciatore e la Roma, pronti a inserirsi in caso di mancato accordo tra le parti". Le ultime dichiarazioni del giocatore giallorosso fanno intendere che la priorità sia quella di trovare un accordo con il club d'appartenenza, ma ad oggi non è ancora arrivata la chiusura definitiva.