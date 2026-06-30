Mentre si avvicina la data del sedicesimo di finale contro Capo Verde, in casa Argentina c'è anche spazio per momenti di relax e di divertimento nel ritiro in Kansas. Questa volta i protagonisti sono stati Nicolas Tagliafico e Lautaro Martinez, entrambi alle prese con l'album Panini dedicato ai Mondiali. Il momento più divertente è arrivato quando l'attaccante dell'Inter ha preso una figurina per incollarla e il terzino dell'Olympique Lione comincia a redarguire il compagno dandogli degli ordini secchi: "Non metterla a caso, attaccala bene. Attento alla linea, no", esclama Tagliafico tra le risate generali degli altri compagni chiaramente preoccupato per il modo in cui il suo compagno di squadra stava posizionando la figurina. Il momento è diventato rapidamente virale sui social media, dando vita a uno dei frame più simpatici del ritiro della Seleccion.

“NO SEAS DESORDENADO, PEGALA BIEN. AY LA LÍNEA, NO”.



JAJAJA, el sufrimiento de Nico Tagliafico al dejar que Lautaro pegue su figurita en el álbum. 🇦🇷 pic.twitter.com/SQRZuzIDZS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026