Dopo aver intavolato un duello per Trevoh Chalobah, Inter e Como potrebbero sfidarsi sul mercato per un altro difensore: Oumar Solet. Il difensore francese, con il quale l'Inter aveva già trovato un accordo per un quinquennale da 2,4 milioni Netti, è stato letteralmente congelato dalla società nerazzurra e di questa situazione sta provando ad approfittare il club lariano che la prossima stagione disputerà la Champions League e vuole necessariamente rinforzare la rosa.

Come riporta Il Messaggero Veneto, la chiamata è arrivata direttamente alla Cabinet Solet di Bomawoko Solet, l’agenzia di famiglia che cura anche gli inte- ressi di Isaac Solet, il fratello di Oumar, centrocampista del Cska Sofia. È nello studio legale con sede a Saint-Denis che si è parlato di un possibile trasferimento del bianconero in riva al lago. A bloccare la trattativa tra nerazzurri e friulani è anche la differenza tra richiesta e offerta: l’Inter non si è spinta neanche a 20 milioni a fronte di una richiesta di 25 milioni, includendo nella sua offerta le obiezioni legate sull’effettiva affidabilità del giocatore che parrebbe soffrire di un problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, tale da comprometterne l’impiego frequente e quindi il doppio appuntamento settimanale tra campionato e Champions.

Per la cronaca, Solet si è operato al crociato nella stagione 2019/20 al Lione, saltando 206 giorni di attività; dopo ha marcato visita per solo 44 giorni al Salisburgo, da cui si è svincolato prima di giocare a Udine da gennaio 2025.