A margine dell'incontro a Palazzo Marino con Federica Brignone, che ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro per meriti sportivi, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato anche della possibilità di vedere Milano candidarsi insieme a Torino e Genova per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2036: "Ne ho parlato proprio recentemente con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Il punto è questo: io capisco che ci sia una seria candidatura romana o forse di Roma più Napoli e credo che sia giusto che noi portiamo avanti la nostra candidatura. Tanto la scelta alla fine non è politica ma, come è già stato per le olimpiadi invernali, è degli organi costituenti del CONI che votano".

Il punto interrogativo di Sala

Prosegue Sala: "Quindi non c'è da scandalizzarsi se ci saranno due proposte però, posto che i tempi sono incerti, io quello che vorrei fare prima della fine del mandato è aiutare a far sì che la nostra proposta Milano-Torino-Genova sia una proposta seria". Sulla candidatura però pende un grande punto interrogativo: "C'è il problema dello stadio, però appunto credo che sia qualcosa su cui pensare, se non si trova una soluzione è difficile immaginare che la candidatura sia forte", ha concluso.