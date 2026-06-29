"Il portiere è fondamentale: deve sapere parlare, deve saper guidare la difesa, aver personalità e tenere svegli i difensori che ogni tanto si addormentano quando la palla ce l'hanno i compagni". Così Beppe Bergomi, parlando a Sky Sport del ruolo storicamente fondamentale degli estremi difensori nel calcio.

A proposito di monumenti del ruolo, l'ex difensore dell'Inter ha ricordato la sua esperienza personale con Walter Zenga e Dino Zoff: "Zenga esprimeva la sua personalità in maniera plateale, penso alle proteste. Ma anche quando prendevamo un gol gli dicevo di non arrabbiarsi con gli altri ma con me perché sapevo gestire questa situazione. Eravamo compagni di camera. Dino Zoff, invece, aveva una personalità pazzesca: gli bastavano tre parole per mettere a posto lo spogliatoio. E anche in campo era uno che urlava molto, si faceva sentire".