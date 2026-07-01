Certificata l'eliminazione dai Mondiali per mano del Paraguay, momento che ha gettato nello sconforto un intero movimento calcistico, adesso in Germania si scoprono gli altarini intorno alla Nazionale di Julian Nagelsmann. E il primo a svelare retroscena amari è Lothar Matthäus: la leggenda del calcio tedesco e dell'Inter ha rivelato al quotidiano Bild i dettagli dei problemi che esistevano tra i giocatori della Mannschaft. Problemi che non sarebbero legati solo a questioni di campo: "C’è tanto da assimilare, sia dentro che fuori dal campo. Problemi con le mogli, le famiglie… C’era di tutto. Tanti titoli di giornale. Non capisco perché intere famiglie debbano essere presenti fin dall’inizio".

"Non c'era concentrazione sulle partite"

Prosegue l'ex interista: "Poi c’erano problemi con i viaggi, le prenotazioni alberghiere. Tutto questo era argomento di conversazione all’interno della squadra. Non è mai uscito sui media, ma so che è successo. Un giocatore si arrabbiava con un altro perché la madre di uno poteva viaggiare in aereo e l’altro poteva portare la moglie e i figli. Altre famiglie dovevano viaggiare su voli di linea. In definitiva, c'era molta agitazione che non è stata comunicata al mondo esterno. L'attenzione non era concentrata sui Mondiali. I giocatori non erano arrivati negli Stati Uniti da due settimane e le loro famiglie erano già lì. Avrebbero potuto arrivare giusto in tempo per i quarti di finale..."