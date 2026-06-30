Nico Paz è il 10 più forte in serie A? La risposta di Giancarlo Antognoni ai microfoni di Tutto Mercato Web è netta: "Sì, è un 10 completo. Non è un 10 che fa solo assist o gol. Torna anche indietro. Non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio. E come squadra è stata una sorpresa, ha giocato meglio di tutti e ha dimostrato con gli acquisti fatti e il suo tecnico di saper centrare tutto, arrivando in Champions. Il lavoro fatto in questi anni è stato determinante".

Nico Paz ha fatto la scelta giusta restando al Como?

"Non è stato facile scegliere tra Real e Como quindi va apprezzato anche per questo. A volte i giocatori guardano le cose pratiche e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta".

Può in parte ricordare Antognoni con questa scelta, pensando a quei rifiuti di tanti anni fa nei confronti di Roma e Juve?

"Sì, ma io non ho giocato in Champions... Sotto l'aspetto del rispetto verso i comaschi e la società credo abbia fatto non dico un sacrificio ma una mossa comunque da sottolineare".