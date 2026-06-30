Giornata speciale per l'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin, che oggi festeggia il suo quarantesimo compleanno. Nel fare gli auguri tramite il sito ufficiale, il club nerazzurro ricorda come il colombiano, nato il 30 giugno 1986 a Puerto Boyacá, in Colombia, abbia vestito la maglia dell'Inter dal 2013 al 2016 mettendo in mostra potenza, grinta e impressionanti doti balistiche. Nella sua avventura nerazzurra l'ex centrocampista colombiano ha collezionato 141 presenze e 22 gol, e i tifosi hanno ammirato la sua capacità di accendersi e spaccare le partite con progressioni palla al piede, inserimenti e conclusioni dalla distanza: Guarin è stato protagonista di diversi gol memorabili, su tutti quello nel derby del settembre 2015, quando ha regalato tre punti all'Inter con un sinistro da fuori area all'angolino basso.