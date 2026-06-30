Stefan de Vrij continuerà la sua carriera al Panathinaikos. Il club greco ha annunciato l'ingaggio del difensore dei Paesi Bassi, che oggi ha salutato ufficialmente l'Inter dopo otto stagioni, con un video pubblicato sui propri canali social. Dopo gli 'indizi olandesi' nella prima parte della clip, dai tulipani alle bici fino ai mulini a vento, alla fine si vede il giocatore di spalle mentre suona il pianoforte, uno dei suoi talenti extra-calcistici. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 13:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.