Da una parte i sentimenti, dall'altra i freddi calcoli. Stamattina, uno dopo l'altro, l'Inter ha salutato Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij che lasciano il club nerazzurro per fine contratto. Quattro addii che senza dubbio lasceranno un vuoto nello spogliatoio in termini di personalità, esperienza e contributo sul rettangolo di gioco. Ma lasceranno anche spazio nel costo squadra a bilancio.

Ne parla Calcio e Finanza, che chiarisce quanto le partenze dei quattro calciatori sopra citati, in soldoni, libereranno dallo squad cost, argomento sempre piuttosto sensibile non solo in casa Inter, ma per tutte le società. In totale, si tratta ci circa 20 milioni di euro (19.928.691 di euro). Nel dettaglio, con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27. Per quanto riguarda invece gli stipendi, a livello lordo la cifra calerà di oltre 16,3 milioni di euro. A pesare più di tutti da questo punto di vista era l’ingaggio di De Vrij (7.030.000 di euro). Nel complesso, il difensore olandese (pur ormai completamente ammortizzato a livello di cartellino) era il giocatore più costoso tra questi. Seguivano in ordine Sommer, Darmian.