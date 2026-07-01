Il Pisa nelle prossime ore punta ad accelerare per tre trattative: Leone, Marras e Cocchi. Lo scrive SestaPorta, spiegando che quella del classe 2007 di proprietà dell'Inter è una pista caldissima nonostante l'inserimento dal Catanzaro. Il club toscano vuole il diritto di riscatto e sembra che il nodo siano solamente le cifre. Secondo quanto riportato dai colleghi del portale pisano sopracitato, "non si esclude che l’operazione possa essere simile a quella per Akinsanmiro". Dunque con un controriscatto eventualmente a favore dell'Inter.

Sezione: Mercato / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 19:28
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione