Il Pisa nelle prossime ore punta ad accelerare per tre trattative: Leone, Marras e Cocchi. Lo scrive SestaPorta, spiegando che quella del classe 2007 di proprietà dell'Inter è una pista caldissima nonostante l'inserimento dal Catanzaro. Il club toscano vuole il diritto di riscatto e sembra che il nodo siano solamente le cifre. Secondo quanto riportato dai colleghi del portale pisano sopracitato, "non si esclude che l’operazione possa essere simile a quella per Akinsanmiro". Dunque con un controriscatto eventualmente a favore dell'Inter.