Doppio ballottaggio in casa Roma in vista della sfida di domani contro l'Inter. Il primo riguarda la difesa, dove Leonardo Balerdi ha sostituito molto bene Evan N'Dicka contro il Torino e ora insidia il compagno di squadra ivoriano anche per la partita contro i nerazzurri. A Gasperini la scelta.

L'altro ballottaggio, come riporta il Corriere dello Sport, riguarda invece la fascia destra tra Lulli e Molina. Il primo sembra inizialmente favorito, magari con un cambio a gara in corso con l'argentino. Non sembrano esserci altre sorprese all'orizzonte. Hermoso è tornato ieri a lavorare in gruppo ed è a disposizione: sarà confermato tra i titolari. Wesley presidierà invece la fascia sinistra. Torna dal 1' anche Manu Koné. Soulé è in vantaggio su Rodrigo Mora in attacco.