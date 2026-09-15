La pista che avrebbe potuto portare Mauro Icardi alla Lazio è tramontata in via definitiva. A dirlo è il Corriere dello Sport che conferma la volontà del club biancoceleste di non affondare il colpo sull'attaccante argentino attualmente svincolato. Nonostante i recenti rumors di mercato relativi a nuovi contatti tra le parti e all'interesse manifestato in Premier League dall'Everton con offerte economicamente superiori, la società capitolina ha scelto di chiudere ogni margine di trattativa sia per i costi dell'ingaggio che per le riserve di Gennaro Gattuso.

L'allenatore biancoceleste ha ribadito la propria intenzione di puntare con decisione su Andrea Pinamonti come perno centrale del reparto offensivo, ritenendo l'eventuale arrivo dell'ex centravanti del Galatasaray un potenziale elemento di disturbo per la stabilità e l'equilibrio di uno spogliatoio coeso.