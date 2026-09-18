La copertura mediatica per Roma-Inter sarà quella delle grandissime sfide. Tv collegate da tutto il mondo, addetti ai lavori in enorme quantità, tutti all'Olimpico per il confronto tra le due formazioni in testa al campionato di Serie A.

"Per il big match che sa già un po’ di scudetto ci saranno ben 61 fotografi, oltre 250 giornalisti, più di 50 testate accreditate e 8 broadcaster esteri, per un totale di oltre 400 accreditati, comprese Lega e produzione - si legge sul Corriere dello Sport -. Una mobilitazione internazionale per la sfida tra il club dello statunitense Dan Friedkin e quello di proprietà del colosso finanziario canadese Brookfield Asset Management. A Roma arriveranno giornalisti e fotografi da ogni parte del mondo: Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Tutti per raccontare una partita che ha acceso l’attenzione ben oltre i confini italiani".

Lo stadio sarà sold out. A sostenere i nerazzurri, 3.500 tifosi tra settore ospiti e una parte della tribuna Monte Mario.