Se c'è un aspetto da titolare nel pur ottimo avvio di campionato dell'Inter, a punteggio pieno dopo quattro giornate, è certamente la tenuta difensiva. Troppi i gol presi e spesso per grossolani errori individuali. Contro una Roma da dodici reti in quattro gare e forte del capocannoniere Malen e di Paulo Dybala, sarà necessario alzare l'asticella.

"Chivu sembra intenzionato ad affidarsi al terzetto che di fatto si può considerare titolare nel suo scacchiere - si legge sul Corriere dello Sport -. Rispetto all’ultima partita mancherà ovviamente Stones, uscito nel corso del primo tempo e oggi fermo ai box. Bisseck, a oggi il difensore più in forma del reparto arretrato nerazzurro, dovrebbe tornare a stazionare nel ruolo di braccetto destro, con Akanji in mezzo impegnato nell’impresa di tenere a bada la furia giallorossa Malen e Bastoni invece a sinistra. Soltanto due volte su cinque impegni, inclusa quindi la trasferta di Champions League a Madrid, i nerazzurri si sono presentati con questa difesa nella stagione in corso".