Sosta più che opportuna per John Stones, sottoposto ieri agli esami di rito dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro l'Udinese. Come racconta il Corriere dello Sport, infatti, il difensore centrale inglese spera di poter rientrare contro il Parma il prossimo 10 ottobre, al termine delle gare delle nazionali. 

Per allora si spera possa tornare a disposizione anche Hakan Calhanoglu, fermo per un problema all'adduttore della coscia destra. In ogni caso ci sarà una certa cautela. L'inglese, in particolare, negli ultimi anni si è fermato spesso per problemi muscolari. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 09:24
Autore: Antonio Di Chiara
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