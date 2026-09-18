Roma-Inter è la sfida con il maggior numero di gol complessivi nella storia della Serie A. Il dato arriva oggi dal Corriere dello Sport: sono "ben 540 in 186 partite (305 per i nerazzurri - record di gol fatti a una squadra - e 235 per i giallorossi)".

Tantissimi e non è solo questo ad accendere la sfida perché di fronte ci saranno i due maggiori attacchi della Serie A, l'Inter a 13 gol e la Roma a 12. I nerazzurri sono leggermente avanti anche per tiri in porta, 32 a 31, mentre la squadra di Gasperini è a 183 tocchi in area avversaria contro 177. Quella capitolina è anche la miglior difesa d’Europa insieme ad Arsenal e Friburgo, guardando ai top 5 campionati.

E poi ci sono le stelle, Malen e Dybala contro Lautaro e Thuram. L'olandese è a 20 gol nelle ultime 22 partite in Serie A, il francese è a 12 reti a cui ha preso parte nelle ultime 9.