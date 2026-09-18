Curtis Jones è in vantaggio su Petar Sucic per strappare una maglia da titolare domani all'Olimpico contro la Roma. Titolare solo col Real Madrid in Champions League e mai in campionato, l'inglese è stato fortemente voluto dalla società e dall'allenatore nerazzurro.

"Le aspettative di Chivu nei suoi confronti sono ben note - si legge sul Corriere dello Sport -: nel lungo corteggiamento, cominciato lo scorso gennaio e terminato soltanto negli ultimi giorni di agosto, l'allenatore nerazzurro non ha mai perso la convinzione che Jones potesse garantire soluzioni di cui non disponeva prima del suo arrivo. Lo ha preferito anche a Manu Kone, anche lui centrocampista di gran livello, ma con caratteristiche diverse. Ad Appiano Gentile sono anche convinti che il numero 21 nerazzurro possa arrivare a garantire più di 5 gol in stagione, che restano il suo record personale".