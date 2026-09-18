Spicca il derby di Milano Under 18 nel programma del week-end del Settore giovanile dell'Inter. Un programma che prevede otto squadre impegnate tra categoria femminile e maschile. In campo anche l'Under 20 di Emiliano Bigica, ospite del Monza al Centro sportivo Monzello. Ecco il menù completo nel dettaglio: 

UNDER 20 sabato 19 settembre, ore 13:00- Campionato, 5ª giornata: Monza-Inter - Centro Sportivo Monzello, Monza. (MB)

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Napoli - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 20 settembre, ore 15:45- Campionato, 4ª giornata: Milan-Inter - Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 17 Sabato 19 settembre, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Sudtirol-Inter - Centro Sportivo Maso Ronco (BZ).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 14:30 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Res Donna Roma - Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Domenica 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 2ª giornata: Venezia-Inter - Centro Sportivo Taliercio, Venezia (VE).

UNDER 15 Domenica 20 settembre, ore 13:00 - Campionato, 2ª giornata: Venezia-Inter - Centro Sportivo Taliercio, Venezia (VE).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 14:30 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Res Donna Roma - Centro Sportivo Enotria, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 20:41 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.