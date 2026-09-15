Francesco Toldo non esclude a priori un suo impegno in politica. Intervenendo ieri mattina, a Palazzo Moroni, al lancio della sesta edizione di 'Show4Health – Lo spettacolo della salute', l'ex portiere dell'Inter ha risposto così alla suggestione dell’assessore allo Sport di Padova, Diego Bonavina, che gli ha prospettato l'idea di ricoprire questa carica nel 2027: "Caro Diego, intanto ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto in questi nove anni - le parole di Toldo riportate dal Corriere del Veneto -. Ti seguo sui social, sei forte. Detto questo, anche se la mia vita è ormai da un’altra parte, ti confesso che, ogni volta che sento qualcuno che parla con l’accento veneto, mi emoziono tantissimo. Non so se sarei in grado di fare l'assessore. Però nella vita, come si suol dire, mai dire mai. E quindi, magari ci vediamo a cena e ne parliamo di persona...".

