Il derby tra Reggiana e Parma di ieri sera è stata l'ultima partita con la maglia gialloblu e in Italia di Cristian Ansaldi. L'esterno argentino, che in carriera ha avuto un passaggio di una sola stagione con l'Inter, ha infatti annunciato nel dopopartita l'intenzione di lasciare il nostro Paese: "E' una decisione per la mia famiglia. Hanno un'età in cui devo pensare alla loro scuola, vogliono tornare a casa nostra, in Spagna. Si chiude il mio lavoro qua in Italia, se trovo squadra in Spagna continuerò là, se non trovo nulla che mi piace smetto di giocare. Mi sento bene fisicamente, ho avuto un infortunio lungo quest'anno, sembrava una cosa più semplice", ha affermato in conferenza stampa.

Quest'oggi, il Parma ha celebrato sui social Ansaldi con la frase diventata iconica per il club ducale: "Lui lo sA".