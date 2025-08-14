José Peseiro, ex allenatore della Nigeria dal 2022 al 2024, parla del possibile addio di Ademola Lookman all'Atalanta. "Da ragazzino in Inghilterra era un predestinato, è cresciuto sentendo dire che sarebbe diventato una stella della Premier, è pure diventato campione del mondo Under 20. Poi non è stato più convocato e la conseguenza è stata scegliere la nazionale nigeriana, a cui è legatissimo perché adora i genitori. Per capire chi sia Ademola, bisogna concentrarsi su questo passaggio: ha subito un rifiuto duro, è stato un momento di dolore e angoscia. La voglia di riscatto nasce lì, ora vuole dimostrare di essere un giocatore di primissima fascia europea come l'Inter. E per me lo è al 100%".

Peseiro racconta di avere ancora oggi un ottimo rapporto col giocatore, anche se "in questo momento non voglio disturbarlo. La sua dote migliore? La capaictà di tiro. Fa bene l'esterno, ma da seconda punta può squilibrare di più. Lui con Lautaro e Thuram non è impossibile, anzi... Il prezzo da 50 milioni? Riflette una qualità enorme e l'adattarsi al modello di gioco. L'età, poi, non conta: l'Inter vuole vincere subito, non pensa a rivenderlo".