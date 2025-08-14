Piovono conferme da più fonti circa l'indiscrezione di mercato di un interessamento dell'Inter per Manu Koné. Secondo Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha contattato direttamente la Roma per chiedere le condizioni economiche per l'eventuale ingaggio del centrocampista francese, considerato giocatore chiave dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Le parti, scrive il giornalista su X, sono in trattativa per la valutazione del giocatore. 

Sezione: News / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 19:59
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
