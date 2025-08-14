Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato così del futuro di Gaetano Oristanio, giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter:

"Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c'è stato e c'è tutt'ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l'avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A".