Prenderà il via nel prossimo fine settimana il campionato Primavera 1, che vedrà l'Inter di Benito Carbone nelle vesti di detentrice del titolo di campione d'Italia. Primo atto della difesa dello Scudetto sarà sabato 16 agosto a Monza contro i brianzoli di Oscar Brevi. Partita che sarà diretta da David Kovacevic della sezione di Arco Riva, che sarà assistito da Leo Posteraro di Verona e Stefano Petarlin di Vicenza.