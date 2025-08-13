Dopo aver speso 75 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen e aver offerto uno stipendio di 9 milioni di euro netti a stagione a Leroy Sané, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, il Galatasaray, che sta cavalcando l'onda di significative plusvalenze immobiliari, sarebbe pronto a fare sforzi significativi anche per Benjamin Pavard. Ad accodarsi alla stampa turca è il quotidiano francese L'Equipe, secondo il quale il 29enne difensore dell'Inter, che ha un contratto coi nerazzurri fino al 2028 con un ingaggio da 5 milioni di euro, non sarebbe così insensibile alle sirene turche, al punto, si legge, da assistere persino alle partite del campionato locale nelle ultime stagioni.

L'Inter potrebbe aprire le porte ad una sua partenza per una cifra compresa tra 15 e 25 milioni di euro per il giocatore. Dopo essere stato contattato più volte da intermediari per unirsi al redditizio campionato saudita, il difensore ha chiuso la porta per quest'estate, principalmente in vista del Mondiale nordamericano. Gli approcci di diversi club, in particolare inglesi e spagnoli non impegnati in Champions League, non lo hanno attratto. Ma le lusinghe del Galatasaray, campione turco con immense ambizioni quest'estate, lo stanno almeno spingendo ad ascoltare, anche se la sua preferenza va alla permanenza in Italia. Il Cimbom attende comunque fiducioso, contando anche sul fatto che in Turchia il mercato estivo termina il prossimo 12 settembre.