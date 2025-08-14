L'arrivo di Rodrigo Muniz all'Atalanta può sbloccare quello di Lookman all'Inter. Ne sono convinti al Corriere dello Sport. I bergamaschi, si legge, stanno studiando le contromosse per arginare il caso Lookman, mentre da Milano ci si muove con cautela.

Muniz è in realtà il sostituto di Retegui, ha già dato l'assenso al trasferimento a Bergamo, ora si tratta sul cartellino (40 milioni più bonus l'offerta, 50 la richiesta). E i Cottagers devono trovare un sostituto. Sul fronte Lookman la Dea attende, invece. Aspetta eventuali telefonate, ma ad oggi l'attaccante ha fatto capire di volere solo l'Inter.

Proposte concrete dall'estero non ce ne sono e l'Atalanta dovrà anche versare parte della plusvalenza al Lipsia per accordi pregressi.