Le alternative a Lautaro e Thuram, al di là della trattativa Lookman, potrebbero già essere in casa Inter. Come riporta Tuttosport, infatti, sia Pio Esposito che Bonny si sono disimpegnati benissimo finora nelle amichevoli. Dai test estivi sembrano poter garantire un salto di qualità in avanti rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi.

Entrambi i ragazzi vivono l'approdo in nerazzurro come un sogno ad occhi aperti e per questo lavorano a testa bassa per migliorarsi. Nel francese, si legge, si vedono "chiare vibes di Marcus Thuram". Chiaramente è calcio d'agosto e non si possono dare giudizi definitivi: anche Taremi in pre-season era stato tra i migliori della rosa e poi non si è confermato. Bisognerà comunque fare meglio delle dodici marcature stagionali messe insieme lo scorso anno dai tre alle spalle della ThuLa.