Mentre Serie A e Liga spagnola ragionano sull'opportunità di disputare una partita all'estero (nel caso dell'Italia si dovrebbe giocare un Milan-Como in Australia a Perth) la Premier League sembra andare nella direzione opposta.

"Credo manchi ancora un lungo percorso per farla diventare realtà - le parole di Richard Masters, ceo della Premier, a Sky Sports - Anni fa si era parlato di 'Game 39', ma per non cambia nulla. Non è nei nostri piani. Quando se n'era parlato l'obiettivo era far crescere la Premier League, ma ci siamo riusciti in altri modi".