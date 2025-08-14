Uno dei nomi che attirano maggiore curiosità in questa estate dell'Inter è quello di Pio Esposito. L'attaccante ha strappato applausi convinti nelle amichevoli, come riporta il Corriere dello Sport. E aveva già segnato al Mondiale per club.

Dopo i 19 gol in Serie B con lo Spezia, per lui si sono aperte le porte del ritorno a casa e oggi Chivu lo vede subito dietro i titolari. Dovrà essere bravo, il ragazzo, a non farsi inghiottire dalle responsabilità di essere il prescelto. Anche se un altro attaccante in rosa arriverà di sicuro, si legge, il che potrebbe confinare Esposito alla quinta casella del reparto (visto che c'è anche Bonny, il cui impatto è stato finora positivo).