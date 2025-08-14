Intervistato da ‘Chiamarsi Bomber’, l’agente Mario Giuffredi ha parlato di Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Il primo ha lasciato l’Inter da qualche ora, il secondo sembra invece sempre più dentro al progetto nerazzurro: “Con il Cagliari i contatti per Sebastiano Esposito erano in corso da più di un mese e l'operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione. C’è stato anche l'interesse del Besiktas e di un altro club turco. È reduce da un'ottima stagione e merita la Serie A: credo che sia, in assoluto, uno dei giocatori più sottovalutati. Ad oggi è un tesserato dello Spezia ma, se un club di Serie A deciderà di dargli fiducia, sono convinto che riuscirà a dimostrare tutte le sue qualità".

Su Pio: “Rimarrà all'Inter, gode della stima del club e ha rinnovato recentemente fino al 2030. Chivu lo conosce bene avendolo già allenato nel settore giovanile e crede molto in lui: con i dovuti step, il ragazzo avrà la possibilità di crescere in un club importante".