Luis Henrique si presenta ai microfoni di DAZN nel format ‘On Board’, dedicato ai nuovi arrivi in Serie A: "L’Internacional è stata la mia prima grande squadra. Ho fatto lì le giovanili, poco tempo ma tanta esperienza. Ho realizzato il sogno di lasciare casa per un posto così lontano. La mia famiglia mi ha sempre supportato e grazie a Internet sono riuscito a sentirmi vicino a loro. Mio figlio parla già tanto di calcio, conosce il nome della mia squadra ed è già un tifoso interista”.

Due parole anche sul suo percorso di ambientamento a Milano: “Tutti i compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo, ogni giorno mi sento sempre più a casa. Sto approfittando di questo momento per integrarmi al meglio nel gruppo. Avere un altro brasiliano come Carlos Augusto è fondamentale: mi aiuta ogni giorno. In passato ho giocato in Europa senza altri brasiliani in squadra ed è stato molto più difficile”.

Chiosa sull’Inter: “Qui c’è un’atmosfera positiva e grande rispetto per chi è qui da più tempo. Sono i primi a scherzare e a farti sentire a tuo agio. Da loro imparerò molto, sono felice di avere al mio fianco calciatori di questo livello”, ha concluso.