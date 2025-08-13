La priorità resta Ademola Lookman, ma le difficoltà di questa intricata telenovela chiamano l'Inter a non chiudere la porta ad altre eventuali idee per l'attacco. E una di queste pare viaggiare su una corsia preferenziale: secondo Sky Sports Deutschland, il club nerazzurro non molla la presa su Christopher Nkunku, esterno offensivo belga di proprietà del Chelsea, da tempo sulla shortlist delle alternative al nigeriano dell'Atalanta.

Lookman vuole l'Inter e ha un'intesa per il contratto con la squadra di Cristian Chivu da tempo, ma la chiusura dell'affare è ancora lontana. Restano in piedi per Nkunku anche le piste Bayern Monaco e RB Lipsia, per quello che sarebbe un ritorno. La situazione va monitorata fino alle ultime ore di mercato.