Appuntamento coi propri tifosi oggi per l'Atalanta, che ha sostenuto nel pomeriggio un allenamento a porte aperte nel proprio stadio. Non è stato raggiunto il limite dei 9mila spettatori previsto, ma i presenti hanno riservato un'accoglienza calorosa al gruppo orobico, tributando un'ovazione al nuovo tecnico Ivan Juric e cori personalizzati dedicati ad alcuni giocatori.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, sembra invece già dimenticato uno degli uomini simbolo delle ultime stagioni, Ademola Lookman, al centro di un braccio di ferro con la società; i tifosi hanno dimostrato tutta la loro indifferenza verso l'attaccante nigeriano, eroe della vittoria dell'Europa League 2024.